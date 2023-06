Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Flutkatastrophe in der Ukraine

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Flutkatastrophe in der Ukraine:

"Es gibt weder eine schnelle noch eine einfache Rückkehr zu dem Zustand, wie er vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine herrschte. In weiten Teilen des Landes wird eine funktionierende Infrastruktur erst wieder aufgebaut werden müssen, die Verletzungen der Menschen an Leib und Seele werden Jahrzehnte nachwirken. Und das Vertrauen in Moskau ist auf lange Sicht sowieso dahin - ob Moskau mit der Zerstörung des Staudamms ein weiteres Kriegsverbrechen begangen hat oder das Bauwerk aus ganz anderen Gründen eingestürzt ist."/al/DP/men