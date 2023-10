Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Flüchtlinge/Arbeit

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Flüchtlinge/Arbeit:

"Die Anreize zu senken, um nach Deutschland zu kommen, ist freilich nur einer von mehreren notwendigen Schritten. Ein weiterer wäre es, diejenigen, die die Einreise geschafft haben, so schnell wie möglich in Arbeit zu bringen. Das können verpflichtende gemeinnützige Tätigkeiten sein. Das können auch Anstellungen in Betrieben sein, die händeringend nach Arbeitskräften suchen. Man kann Handwerkspräsident Jörg Dittrich nur zustimmen: Es braucht viel mehr Pragmatismus und Vor-Ort-Lösungen anstelle endloser Grundsatzdebatten oder gar Polemik wie von Friedrich Merz. Denn eines sollte klar sein: Mit Ideologie und Gutmenschentum allein gelingt die Bewältigung der Migrationskrise ebenso wenig wie mit parteitaktischem Kalkül und plumpen Wahlkampfparolen."/al/DP/men