Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Energiedebatte

"Wie gut, dass die Nato so besonnen reagiert hat. Die Militärallianz wollte nie und will auch jetzt nicht zur Kriegspartei werden. Zugleich darf der Westen insofern aufatmen, weil nach dem ersten Schrecken klar geworden ist, dass auch Kremlchef Wladimir Putin in diesem Punkt umsichtig handelt und keinen Kollateralschaden auf polnischem Territorium einfach hingenommen hat. Es zeigt sich, dass Putin keine militärische Auseinandersetzung mit dem atlantischen Bündnis riskieren will. Putin ist Realpolitiker genug und vermeidet einen Grenzkonflikt zwischen der Nato und Russland, weil dieser zur Ausrufung des Bündnisfalls nach Artikel 5 führen könnte. Beide Seiten verfolgen also dasselbe Ziel, den Konflikt regional zu begrenzen."/yyzz/DP/he