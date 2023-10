Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu EU-Mitgliedschaft/Ukraine

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu EU-Mitgliedschaft/Ukraine:

"Die EU benötigt eine Phase der Konsolidierung anstatt eine Erweiterung, die ihren Zusammenhalt zu schwächen droht. Nicht umsonst erfahren Europaskeptiker in vielen Mitgliedstaaten Zulauf; im nächsten Jahr droht bei der Europawahl die Quittung. Eine breite Öffentlichkeit droht die Union nur noch als ein von der politischen Elite vorangetriebenes Projekt wahrzunehmen, das nicht mehr länger in erster Linie am Wohl der Unionsbürger orientiert ist. Jedem politisch Verantwortlichen in der EU müsste also klar sein, dass es in den nächsten Jahren - zumal vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges - einzig und allein darum geht, den Laden zusammenzuhalten, und nicht darum, ihn auch noch zu vergrößern."/zz/DP/he