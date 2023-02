Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu EU-Gipfel/Migration

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu EU-Gipfel/Migration:

"So wird die Gemeinschaft nicht umhinkommen, ihre Außengrenzen auch mithilfe von Zäunen und technischer Überwachung stärker zu sichern. Hinzu kommen muss eine schnelle Bearbeitung von Asylanträgen, damit Geflüchtete Klarheit über ihren Aufenthaltsstatus haben. Zudem gehören zu einer verantwortungsvollen Migrationspolitik konsequente Rückführung abgelehnter Antragsteller sowie Abkommen mit Anrainerstaaten, damit diese illegaler Einwanderung keinen Vorschub leisten. Es ist nicht inhuman, die Grenzen einer Gemeinschaft zu schützen und Einwanderung zu regulieren. Unmenschlich ist es, Menschen in ausweglose Situationen kommen zu lassen, in denen sie von Schleppern in Todesgefahr gebracht und abgezockt werden."/yyzz/DP/he