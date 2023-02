Pressestimme: 'Münchner Merkur' zur Migration

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zur Migration

Es klingt wie ein höhnisches Echo auf vergangene Schlachten: Während in Brüssel die EU-Regierungschefs über Auswege aus der neuen Migrationskrise streiten, holt sich Angela Merkel in der Elfenbeinküste ihren Unesco-Orden für ihre Willkommenspolitik ab. Merkels schweres Erbe lähmt die deutsche Asylpolitik bis heute. In seiner Erklärung im Bundestag vor dem EU-Sondergipfel zur Migration blieb auch ihr Nachfolger Olaf Scholz am Mittwoch jede Antwort schuldig, wie er dem erneut anschwellenden Strom junger Männer begegnen will, die in Deutschland Asyl begehren. Einen stärkeren Schutz der Außengrenzen, gar die von CSU-Vize Manfred Weber im Einklang mit der Regierung in Wien geforderten Zäune, lehnt die Ampelregierung in Brüssel ab. Das weckt düstere Erinnerungen an den Kontrollverlust von 2015. Wichtige Länder wie Schweden oder Italien hat Deutschland inzwischen aber nicht mehr an seiner Seite.