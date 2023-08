Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Veronika Grimm/Rente

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Veronika Grimm/Rente:

"Die Deutschen sollen später in Rente gehen, verlangt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Sie spricht damit aus, was sich auch viele Politiker denken, aber (noch) nicht laut zu sagen trauen. Wie etwa der Kanzler. Er hält nach außen trotzig fest an seinem Ampel-Märchen, alles sei prima in Deutschland. Das ist es leider nicht: Während die Bundesbürger in großer Zahl die von der Merkel-Koalition ersonnenen Frühverrentungsmöglichkeiten nutzen, gehen der kriselnden Wirtschaft wegen der nachrückenden geburtenschwachen Jahrgänge die Arbeitskräfte aus. Zugleich steigt die Lebenserwartung, und junge Generation träumt von Viertagewoche und Work-Life-Balance. Wenn aber alle weniger arbeiten und länger leben und ihre Freizeit genießen wollen, wird sich der erworbene Wohlstand nicht halten lassen. Auch nicht mit Milchmädchenrechnungen wie jener der Bundesarbeitsagentur, die jedes Jahr 400 000 Arbeitskräfte aus dem Ausland anwerben will."