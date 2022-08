Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Söder/Grüne

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Söder/Grüne:

"Markus Söder hat seine Lauscher auf Empfang gestellt, und was muss er da hören aus Berlin? Den Stadion-Gassenhauser "Zieht den Bayern die Lederhosen aus"! "Der ein oder andere Ampelkoalitionär" summe unentwegt die Hymne der Anti-Bayern, mosert Söder. Richtig ist: In der Gaskrise stehen tatsächlich die Bayern im besonders kurzen Hemd da. Und Schadenfreude ist auch für Berlins neue grüne Machthaber die schönste Freude. Diese schießen aber übers Ziel hinaus, wenn sie nun den sich anbahnenden grünen Atom-Rückwärtssalto den Bayern in die Schuhe schieben wollen, nach dem Motto: Jetzt müssen wir Grüne die Atommeiler länger laufen lassen, weil die CSU die Energiewende vermasselt hat und ohne Atomstrom in Bayern die Lichter ausgehen. Diese Legende von Habeck & Co. ist zu schön, um wahr zu sein. Gegenseitige Schuldzuweisungen bringen Bürger und Betriebe keinen Millimeter weiter. Sie erwarten, dass die Politik nun ohne weiteres schuldhaftes Zögern alles Nötige tut, inclusive Windradbau und AKW-Weiterbetrieb."/yyzz/DP/ngu