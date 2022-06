Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Scholz/Ukraine/Gas

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Scholz/Ukraine/Gas:

"Nach Bundespräsident Steinmeier hat sich nun auch der frühere SPD-Chef Gabriel mit dramatischen Worten für Fehler in der Russlandpolitik entschuldigt. Für Kanzler Scholz ist das Bekenntnis Gabriels Ansporn und Auftrag, es in Osteuropa besser zu machen als seine Parteifreunde in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Natürlich nerven die ständigen, nicht selten auch ungerechten Ermahnungen von Botschafter Melnyk und Präsident Selenskyj. Ganz falsch ist deren Vorwurf einer deutschen Schaukelpolitik, die es zu oft dem Kreml recht zu machen versuche, aber nicht. Auch wenn Putin nun mit der Gaswaffe fuchtelt: Bei seinem Ukraine-Besuch sollte Scholz sich nicht einschüchtern lassen und ein neues Kapitel im deutschen Umgang mit den bedrängten Freunden im Osten aufschlagen. Natürlich bleibt es für Scholz die oberste Verpflichtung, Deutschland nicht in den Krieg hineinziehen zu lassen. Doch sind Berlins Möglichkeiten, den Menschen in der Ukraine beizustehen, noch nicht ausgeschöpft."/ra/DP/nas