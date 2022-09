Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Russland/Sanktionen/Gaspreis

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zu Russland/Sanktionen/Gaspreis

Anders als die westlichen Demokratien, wo die Bürger ihre berechtigte Verzweiflung über die Folgen des Wirtschaftskriegs auf die Straße tragen, leidet Russland still. Der KGB sorgt für Friedhofsruhe. Die Milliarden-Mehreinnahmen aus den Gasverkäufen an Europa, derer sich Putin brüstet, werden bald versiegt sein. Schon jetzt drehen die Märkte dem Kriegsherrn eine lange Nase: Gas war gestern billiger als vor der Kreml-Ankündigung vom Freitag, den Hahn ganz zuzudrehen. Wie bitter nötig es ist, den Kreml von den Einnahmen zur Finanzierung seiner Kriegsabenteuer abzuschneiden, zeigt die von Putin soeben unterzeichnete Doktrin der "russischen Welt", die ganz unverfroren postuliert: Russland ist da, wo Russen leben. Im Baltikum dürfte man das als das verstanden haben, was es ist: eine Drohung. Nicht die westlichen Sanktionen sind eine Gefahr für die Welt, wie Putin behauptet. Sondern Russlands offen zur Schau getragener Imperialismus und die Kriegslüsternheit seines Präsidenten./yyzz/DP/zb