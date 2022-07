Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Orban/EU-Gas-Notfallplan

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Orban/EU-Gas-Notfallplan:

"Im Kreml klopfen sie sich auf die Schenkel angesichts der vielen "defekten" Turbinen, die Präsident Putin als Grund für die immer neuen Gas-Lieferprobleme vorschützt. Fast noch ärgerlicher als Putins Spielchen sind die Mätzchen von dessen ungarischem Bewunderer Viktor Orban. Mit seiner niederträchtigen, gegen EU-Chefin Ursula von der Leyen und ihren europäischen Gas-Notfallplan gerichteten Holocaust-Anspielung, es gebe in Gasfragen ja "deutsches Knowhow von früher", hat Orban den Bogen überspannt. Leider ist Ungarn nur ein besonders krasses Beispiel, aber Risse gibt es, je nach individueller Betroffenheit, viele in der europäischen Abwehrfront gegen Putins Gas-Krieg. Wichtig ist, dass Deutschland diesmal nicht wieder spaltet wie in der Migrationskrise. Wer europäische Solidarität einfordert, muss bereit sein, sie auch selbst zu üben. Auch, indem man Atommeiler weiterbetreibt, ohne die wir nach einer Gas-Mangellage auch noch eine Verschärfung der EU-Stromkrise im Winter riskieren."/yyzz/DP/nas