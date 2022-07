Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Gaskrise/Habeck

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Gaskrise/Habeck:

Hat die Politik, wie Bundeswirtschaftsminister Habeck uns glauben machen will, ihre Gestaltungsmacht in der Energieversorgung verloren, und muss die Industrienation Deutschland still erdulden, was immer in Moskau entschieden wird - bis hin zur drohenden Deindustrialisierung? Als je auswegloser Habeck die Lage beschreibt, desto irritierender ist der Dogmatismus, mit dem er Lösungsansätze ausschließt. Die von der schwarz-roten Vorgängerregierung geerbte Lage ist unbestritten dramatisch. Es wird Engpässe geben, aber natürlich gäbe es lang- und kurzfristig wirkende Handlungsoptionen, die Habeck aber intensiv beschweigt, etwa Gasgewinnung durch Fracking, Biogas und die befristete Weiternutzung der Kernenergie. Jetzt steht der Offenbarungseid bevor. Habeck muss sich entscheiden, ob der das Sonnenkind der Grünen sein will. Oder der pragmatische Macher, der sich mit aller Macht dagegenstemmt, dass Betriebe im Winter schließen und Rentner frieren müssen./be/DP/mis