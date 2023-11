Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu FDP

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zu FDP

Jüngste Äußerungen lassen darauf schließen, dass sich FDP-Chef Lindner gedanklich gerade intensiv mit möglichen Ampel-Ausstiegszenarien befasst. Das ist auch dringend angezeigt angesichts des in immer neue demoskopische Tiefen vordringenden Ansehens der Ampel und der wachsenden Unruhe in der Partei. Klar ist: Falls Lindner nach Jamaika auch die Ampel versenkt und zum Geburtshelfer einer neuen Groko wird, braucht er dafür hieb- und stichfest Gründe. Die lassen sich, auch wenn die Ampelkoalitionäre praktisch auf allen Themenfeldern streiten, am leichtesten in der Asylpolitik finden. Ausgerechnet CSU-Chef Söder hat für Lindner die Tür für einen Ausweg einen Spalt breit geöffnet: Wenn die Union für eine Große Koalition bereitsteht, müsste sich die FDP zumindest nicht vorwerfen lassen, das Land unregierbar zu machen, wenn sie die ungeliebte Ampel verlässt. Der Asylgipfel am Montag und die folgenden Debatten mit den Grünen dürften spannend werden./zz/DP/zb