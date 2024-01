Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Erdogan-Partei in Deutschland

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Erdogan-Partei in Deutschland:

Erdogan geht es, anders als behauptet, nicht um mehr Gleichberechtigung für Türkischstämmige in Deutschland. Sondern darum, diese als fünfte Kolonne für sich einzuspannen und damit einen Hebel in der deutschen Innenpolitik zu bekommen. Immerhin drei der 85 Millionen in Deutschland lebenden Menschen haben einen türkischen Migrationshintergrund, und sie votierten bei türkischen Parlamentswahlen in ihrer Mehrheit verlässlich für Erdogan. Solche Methoden der Steuerung ethnischer Minderheiten aus dem Ausland sind brandgefährlich für die innere Stabilität des Gastlandes. Putin exerziert das Prinzip "Russland ist, wo Russen leben" seit Jahren erfolgreich vor in den Ländern, gegen die er Krieg führt./yyzz/DP/mis