Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu China/Taiwan/Merz

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu China/Taiwan/Merz:

"Eine Weihnachtsüberraschung besonderer Art hat Taiwan erlebt. Mit dutzenden Kampfjets drang die Volksbefreiungsarmee des Nachbarn China in den Luftraum der Insel ein. Es war die bislang größte Grenzverletzung durch die chinesische Luftwaffe. Mit seinem aggressiven Manöver wollte das Regime in Peking offenbar von den dramatischen Szenen in den Kliniken des Landes ablenken. Das katastrophale Corona-Management der kommunistischen Partei dürfte in den nächsten Wochen Millionen Menschen das Leben kosten. Das Säbelrasseln zeigt, wie gefährlich die Clique um Diktator Xi ist, und wozu sie in der Lage ist, wenn sie unter Druck gerät. Umso fassungsloser macht die Naivität, mit der sich Deutschland beim Ausbau seines 5G-Netzes mit chinesischer Technologie erneut als geopolitischer Geisterfahrer betätigt. Oppositionsführer Friedrich Merz berührt deshalb einen wunden Punkt der Ampelregierung, wenn er von ihr und ihrem Kanzler "mehr Führungsverantwortung" verlangt."