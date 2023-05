Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu CSU-Parteitag

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu CSU-Parteitag:

Viel wurde gefrotzelt auf dem CSU-Parteitag über die zeitgleiche Krönung von Markus Söder und seines britischen Kollegen Charles; anders als in London musste in Nürnberg noch nicht mal ein renitenter Monarchiegegner verhaftet werden. Auf die 100 Prozent Zustimmung für den großen bayerischen Vorsitzenden war vermutlich sogar Chinas Diktator Xi neidisch. Söder, der Wandelbare, hat das Unwahrscheinliche geschafft. Fünf Monate vor der Bayernwahl ist der 56-Jährige (auch dank freundlicher Ampel-Mitwirkung) wieder so stark, dass er sich nur selbst schlagen kann. Was bei Söder generell nie ganz auszuschließen ist. Unwägbarkeiten gibt es, doch sind diese eher übermenschlicher Natur: Ein Hitze- und Dürresommer könnte den Grünen aus ihrem Konjunkturloch helfen. Ansonsten scheint für die CSU aktuell viel möglich, bis hin zur absoluten Mehrheit. Die freilich sollte man dem zu Übermut neigenden Machtmenschen Söder (und sich selbst) lieber nicht wünschen./yyzz/DP/mis