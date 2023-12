Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Bundeswehr/Mission im Roten Meer

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Bundeswehr/Mission im Roten Meer:

"Die Bundesregierung prüft eine Beteiligung Deutschlands an einer Militärkoalition zum Schutz des Schiffsverkehrs im Roten Meer. Dort attackieren mit dem Iran und mittelbar mit Russland verbündete jemenitische Huthi-Rebellen seit Wochen westliche Handelsschiffe . Die Angriffe sind nicht nur ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht, sondern auch eine ernste Bedrohung des Welthandels mit massiven Folgen für den Wohlstand von Exportstaaten wie Deutschland. Die Ampelregierung wird sich der Verpflichtung kaum entziehen können, solidarisch mitzuwirken an der Verteidigung der freien Seewege, von denen unser Land profitiert wie kaum ein anderes. Wie schon bei den Waffenlieferungen in die Ukraine holt die Realität SPD und Grüne auf brutale Weise ein und zwingt sie, sich ihre Lebenslügen einzugestehen. Als Bundespräsident Köhler im Jahr 2010 für die Verteidigung der freien Seewege plädierte, nannte Jürgen Trittin das noch "Kanonenbootpolitik"./DP/jha