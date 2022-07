Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zur Leichtathletik-WM

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zur Leichtathletik-WM:

"Die deutsche Leichtathletik rast auf einen Abgrund zu. Mit Karacho. Und vor allem sehenden Auges! Das hat nach einer mageren Olympia-Bilanz nun auch die WM in den USA gezeigt, die mit nur zwei Medaillen so schlecht war wie noch nie. Darauf zu vertrauen, dass nun bei der Heim-EM eine Vollbremsung gelingt, wäre fatal. Selbst eine bessere Bilanz in drei Wochen in München brächte keine Rehabilitation. Denn die staatliche Förderung wird anhand des hochrangigsten Ereignisses jeden Jahres bemessen."