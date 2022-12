Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zur Krankenhausreform

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zur Krankenhausreform:

"Die von der Regierungskommission nun vorgeschlagene Reform setzt an den richtigen Stellen an. Die Kommission will ökonomische Fehlanreize beseitigen, indem Kliniken auch dafür Geld bekommen, ähnlich wie die Feuerwehr einfach nur für den Ernstfall da zu sein. Dadurch muss nicht mehr möglichst viel operiert werden, um wirtschaftlich überleben zu können. Der Bundesgesundheitsminister spricht von einer Revolution - und er hat Recht damit. Wenn, ja wenn diese Reform jemals umgesetzt wird."/yyzz/DP/nas