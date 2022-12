Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zur Kernfusion

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zur Kernfusion:

"Das wichtigste Ergebnis der jüngsten Experimente liegt vielleicht weniger in physikalischen Details als in einem psychologischen Effekt: Kommt jetzt, inmitten einer globalen Energiekrise, ein neuer Techno-Optimismus in Gang? Manche, die das Heil allein in alternativen Energien sehen, sträuben sich spontan: Warum, fragen viel, soll die Lösung nun doch wieder von Anlagen kommen, die sich, wenn überhaupt, nur als großindustrielle Investitionen verwirklichen lassen? Und was macht das alles mit den armen Ländern dieser Erde? Tatsächlich aber ist eine mehr als nur friedliche, sondern sogar produktive Koexistenz von Fusionsenergie und alternativer Energie denkbar und machbar."/DP/jha