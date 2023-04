Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zur Inflation

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zur Inflation:

"Es sind auch diese Rekordgewinne, die nach einem langen Weg durch die Produktionskette zum höheren Preis im Supermarkt und höherer Inflation führen. Und viele in dieser Kette versuchen Ähnliches: Sie legen ein bisschen mehr drauf, als zum Ausgleich ihrer gestiegenen Kosten nötig wäre. Das ist im Einzelnen schwer zu belegen, als Phänomen aber nicht zu übersehen. Wenn sich selbst der EZB-Rat in seinen Diskussionen über die Inflation mit dem Thema befasst, heißt das schlicht: Nicht nur die oft beschworene Lohn-Preis-Spirale ist eine Gefahr, auch die mittlerweile so getaufte "Gewinninflation" erschwert den Kampf um Preisstabilität."/DP/jha