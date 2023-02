Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Putin und MH17

HALLE (dpa-AFX) - Die "Mitteldeutsche Zeitung" zu Putin und MH17:

"Von abgehörten Telefonaten berichten Ermittler nun. Demnach hat Putin die Lieferung der tödlichen Buk-Rakete an die kremltreuen Milizen im Donbass persönlich genehmigt. Juristisch reicht das nicht für weitere Nachforschungen oder gar neue Anklagen aus, sagen die Ermittler. Zumal Putin als Präsident Immunität genießt. Das ist bitter, vor allem für die Hinterbliebenen der 298 Todesopfer. Aber die Nachricht hat eben nicht nur eine juristische, sondern auch eine politische Dimension. Wenn es Mitschnitte gab, dann spricht alles dafür, dass westliche Geheimdienste diese Aufnahmen kannten. Und auch die Regierenden in Berlin und Paris, in London und Washington."/al/DP/men