Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' (Halle) zu European Championships

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu European Championships:

Die deutsche Leichtathletik ist zwar besser als ihr Ruf, aber längst nicht Weltspitze. Die dunklen Wolken der WM-Tage sind noch am Horizont sichtbar. Es braucht weitere Anstrengungen und neue Konzepte, um auch gegen außereuropäische Konkurrenz bestehen zu können. Das wissen alle. Die stimmungsvoll stimmige Multi-EM von München hat Ideen von einer deutschen Olympia-Bewerbung neu erweckt. Auch hier gilt: Die nüchterne Analyse zählt. Milliarden-Kosten für so ein Mega-Event sind in Krisenzeiten niemals vermittelbar./yyzz/DP/mis