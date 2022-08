Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Frauenfußball und Geld

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Frauenfußball und Geld:

"Berechtigt sind Forderungen nach gleichen Prämien vonseiten der Verbände. Zwar verwies DFB-Direktor Oliver Bierhoff zuletzt darauf, dass der europäische Fußball-Verband Uefa bei Männer-Wettbewerben halt mehr Geld einnehme als bei Championaten von Frauen. Freilich könnte der Verband intern umverteilen und sollte es auch. Das wäre im Vereins-Fußball so nicht möglich. Er ist privatwirtschaftlich organisiert. Zwar macht der Staat beim allgemeinen Mindestlohn mittlerweile Vorgaben. Doch nach oben gibt es keinen Deckel. Näher läge, was Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vorschlug: die Entlohnung von oben und von unten anzugleichen - also: mehr für Frauen, weniger für Männer, jedenfalls in den Spitzenklubs der ersten Liga."/DP/jha