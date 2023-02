Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu EZB und Leitzins

HALLE (dpa-AFX) - 'Mitteldeutsche Zeitung' zu EZB und Leitzins

Die Inflation ist viel zu hoch, aber was davon dauerhaft und was vorübergehend ist, lässt sich nach wie vor schwer auseinanderhalten. Das liegt nicht zuletzt an den Regierungen. Preisdeckel und Hilfspakete helfen vielen Menschen und Unternehmen. Sie drücken aber die Inflation und stützen zugleich die Nachfrage, was die Teuerung eher hochtreibt. Lagarde hat nicht umsonst und bemerkenswert deutlich gesagt, dass diese Programme bei erster Gelegenheit zurückgefahren werden sollten. Wohin der weitere Zinsweg führen wird, bleibt extrem unsicher./be/DP/zb