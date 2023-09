Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Berg-Karabach

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Berg-Karabach:

"Damit der Konflikt nicht auf weitere Jahrzehnte verlängert wird, muss Aserbaidschan sich mit Armenien am Verhandlungstisch einigen. Aber Alijew kann sich gestärkt fühlen. Russland hat sich als Alliierter Armeniens selbst aus dem Spiel genommen, weil es seine Kräfte nun in dem Krieg gegen die Ukraine braucht. Und die EU blickt gierig auf die Gasvorkommen Aserbaidschans. Fakten schaffen durch die Macht des Stärkeren - die EU kann dies in Berg-Karabach genauso wenig hinnehmen wie in der Ukraine. Die Friedhofsruhe in Berg-Karabach wäre ein zu hoher Preis für Gas."