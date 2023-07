Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Zukunft des Kinos

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Zukunft des Kinos:

"Der Einsatz von KI liegt nahe - die digitale Verjüngung um 40 Jahre hat Harrison Ford allerdings auch nicht gerettet. Vielversprechender ist der Klimawandel. In Zeiten von superheißen Sommern könnten die (höchst klimaschädlich) gekühlten Kinos als angenehme Aufenthalts-Alternative dienen. Das verbindet sie mit den Kirchen, die ihre Räume in einem deutschlandweiten Aufruf gerade als Schutzräume bei großer Hitze angeboten haben - und die ansonsten ein ähnliches Auslastungsproblem wie Kinos haben dürften. Wie wäre es stattdessen mit wirklich neuen Stoffen? Mit mehr Frauen? Und mehr Mut? Dass die Berlinale ausgerechnet die Nachwuchssektion "Perspektive deutsches Kino" und die erfolgreich etablierte Sparte "Berlinale Series" abschafft, ist da ein schlechtes Signal. Keine Perspektive für das Kino. Und die Krise geht in Serie."/yyzz/DP/he