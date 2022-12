Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Weltnaturschutzkonferenz

FRANKFRUT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Weltnaturschutzkonferenz:

Letztlich wird es darauf ankommen, die Bedürfnisse von Mensch und Natur in eine gesunde Balance zu bringen. Nicht ohne Grund warnen Wissenschaftler davor, dass bei zu vielen streng geschützten Naturschutzgebieten die Nahrungsproduktion auf kleinerer Fläche stattfinden müsste, was zu noch intensiverer Landwirtschaft führen könnte. Genauso muss sichergestellt sein, dass die Natur nicht nur auf dem Papier geschützt wird. ... Es gibt Fortschritte zu verzeichnen. In der EU einigte man sich, den Import von Rindfleisch oder Soja zu verbieten, für das Wälder abgeholzt wurden. Bisher kritisierte Europa Schwellenländer für Waldrodung, importierte aber deren Produkte. Diese Bigotterie ist hoffentlich bald vorbei.