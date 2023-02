Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Ukraine

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zur Ukraine

Vor neun Jahren starben auf dem Maidan in Kiew Menschen, weil sie für europäische Werte demonstrierten. Umso wichtiger war es, dass die EU die Ukraine nach dem Überfall durch das Nachbarland Russland zum Beitrittskandidaten machte ... Der immer wieder ins Spiel gebrachte Beitritt im Schnellverfahren hilft aber weder der EU noch der Ukraine. Mittlerweile geht das Land zwar gegen Korruption vor, hat viele Reformen umgesetzt - das ist vor einem Beitritt dringend nötig und sollte so weitergehen. Zu lange darf der Weg in die EU aber auch nicht dauern. Welches Tempo für einen Beitritt wäre also das richtige? Eine schwierige Frage, die sich nicht alleine mit Blick auf die Ukraine beantworten lässt. So warten etwa die Westbalkan-Staaten schon seit Jahren darauf, dass die Türen der EU sich endlich öffnen. Irgendwann ist das Maß bei diesen Ländern voll, und sie suchen Anschluss an Staaten, die konträr zu den europäischen Werten stehen./be/DP/zb