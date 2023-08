Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur AfD und Europa

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur AfD und Europa:

"Die AfD hat der EU wieder einmal den Krieg erklärt. Die Union müsse neu gegründet werden, eine Reform sei unmöglich. Das hat deutliche Kritik der anderen Parteien nach sich gezogen. Zum Teil aus gutem Grund, ignoriert er doch die ökonomische Bedeutung des Europäischen Wirtschaftsraums für die Exportnation Deutschland. Problematischer ist allerdings, dass die Position der AfD zum Teil auch deshalb zurückgewiesen wurde, weil sie von der AfD kam. Die Verteidigung ging mitunter so weit, dass man den Eindruck haben könnte, die Union befinde sich sozusagen in bestem Zustand. Die EU ist aber weit davon entfernt, perfekt zu sein, und Kritik an ihr ist nicht automatisch anti-europäisch. Wer die Probleme aufzeigt und an ihnen arbeiten möchte, spielt nicht automatisch das Spiel der Rechtspopulisten. Im Gegenteil, nur so kann die historisch großartige Idee der EU auf Dauer am Leben erhalten werden."