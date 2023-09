Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Zustand der Linken

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Zustand der Linken:

"Die Vorgänge in der Fraktion spiegeln den Zustand der Partei bestens wider. Genossinnen und Genossen stehen sich in feindlichen Lagern gegenüber. Fraktionschefs und Fraktionsgeschäftsführer geben entnervt auf. Realpolitiker ziehen sich zurück und kümmern sich nur noch um ihre Fachbereiche. Und die Parteiführung findet niemanden für die Fraktionsspitze, der mehrheitsfähig wäre. Die Wahrheit ist: Die Linken haben ihre selbstzerstörerischen Kräfte sich so lange austoben lassen, dass es nun keine Zukunft mehr gibt. Der weitgehend unbeachtet gebliebene Parteikonvent Anfang der Woche hat gezeigt, dass die Linken keine Partei mehr sind, die noch irgendeine Aufgabe erfüllt. Sie würde eigentlich im Parteienspektrum gebraucht. Aber sie hat komplett versagt."/yyzz/DP/he