Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Wachstum der Bevölkerung

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Wachstum der Bevölkerung:

Können Sie sich noch an Überschriften erinnern, in denen das "Aussterben Deutschlands" prognostiziert wurde? Nun, die Bevölkerung wächst. Die Zahl der Verstorbenen auch, die der Geburten derzeit nicht. Der Grund, weshalb in Deutschland so viele Menschen leben wie noch nie, ist die sogenannte Nettozuwanderung. Deutlich mehr Menschen wandern in Deutschland ein als aus...Sind wir nun aller demografischen Sorgen entledigt? Keineswegs. Dafür sind die Schwierigkeiten bei der Integration vieler Zuwanderer und bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt noch zu groß. Die Probleme sind aber keineswegs unlösbar. Fest steht: Deutschland wird sicher nicht aussterben. Es wird sich allerdings weiter verändern. Sozusagen personell. Allen, die das nicht wahrhaben wollen, kann man nur zurufen: Gewöhnt Euch daran!/ra/DP/mis