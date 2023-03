Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Ukraine-Krieg

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Ukraine-Krieg:

"Vollkommen folgerichtig empfiehlt der ehemalige US-Regierungsberater und Außenpolitik-Experte Robert D. Kaplan, sich zum Verständnis der geopolitischen Gegenwart an die griechische Tragödie zu halten: Diese handelt vom Helden in auswegloser Lage, in der er schuldig wird - durch welches Handeln auch immer. (...) Das gilt im Falle der Ukraine nicht nur für die Art und Weise, wie die Menschen dort und ihre Unterstützer in aller Welt versuchen, das Land zu retten - durch einen blutigen Krieg nämlich, der natürlich zu mindestens 45 Prozent schlecht ist. Sondern auch für das derzeit erreichbare Ergebnis des Krieges. "Jeder Kompromiss wird dreckig sein" - so fasst der US-Wirtschaftshistoriker Adam Tooze die trüben Aussichten zusammen."/kkü/DP/he