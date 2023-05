Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Stil der Koalition

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Stil der Koalition:

"Es ging mit der Impfpflicht los und mit den Waffenlieferungen an die Ukraine weiter. Jetzt aktuell ist es die Migration. Nach nicht mal eineinhalb Jahren der Ampel im Amt ist die Liste der Koalitionskonflikte beeindruckend lang. Die drei Partner haben fast keinen Anlass zum Zanken ausgelassen. Insbesondere die FDP möchte derartiges Vorgehen sogar ausdrücklich zu einem Qualitätsmerkmal der neuen Form von Ampel-Demokratie erklären. Stichwort Meinungspluralität. Ja, da ist etwas dran. Dazu wäre es allerdings wichtig, dass auch wirklich alle drei Partner von diesem Ansatz überzeugt sind. Womit wir bei Bundeskanzler Olaf Scholz sind. Scholz möchte eigentlich alles immer schon genau so geplant haben, wie es dann kommt - und das so geräuschlos wie möglich. Das ist das Dilemma."/yyzz/DP/he