Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum KTF-Urteil

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zum KTF-Urteil

Dass Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz ein bisschen was von den Themen Etat und Finanzen versteht, war daher auch daran zu erkennen, dass er vor allzu lautem Siegesgeheul ob des Urteils warnte. "Das Ende aller Schattenhaushalte" sagte er dennoch vollmundig voraus. An diesen Worten dürfte er gemessen werden, sollten er und seine Mitstreiter dereinst tatsächlich wieder das Kanzleramt erobern. Viel Spaß dabei, kann man nur wünschen. Denn auch die Union griff in der Vergangenheit gerne auf Sonderposten aller Art zurück - und zwar aus genau denselben Gründen wie jetzt die Ampel: zu viele Wünsche, zu wenig Geld, zu viel Angst vor der Haushaltswahrheit./yyzz/DP/zb