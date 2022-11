Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Bürgergeld

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Bürgergeld:

"Es könnte die Woche der Entscheidung werden im Ringen um das künftige Bürgergeld. Und eine gute Nachricht dabei ist, wo diese Entscheidung gefällt wird; im Vermittlungsausschuss nämlich. Falls sich niemand mehr so genau erinnert, was das nochmal war, ist das kein Wunder. Die Kompromiss-Schmiede-Abteilung von Bundesrat und Bundestag ist in den vergangenen Jahren ziemlich ins Abseits geraten. Gerade in der Corona-Zeit hatte die eigentlich höchst informelle Runde aus Kanzleramt und Ministerpräsidenten zum Missfallen vieler quasi die Steuerung des Landes übernommen. Höchste Zeit also, eine der Herzkammern der Demokratie wieder in Gang zu setzen."/yyzz/DP/he