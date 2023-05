Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu anschwellende Empörung in Deutschland

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu anschwellende Empörung in Deutschland:

Dass schlechte Politik die Wut noch schürt, steht außer Frage. Aber in welchem Land sind denn die Verschreckten und Wutentbrannten aufgewachsen, dass sie wirklich glauben, die Politik ließe den massenweisen Ruin von Eigenheimbesitzern und Mietern zu? Trotzdem ist es fatal, so einen Eindruck überhaupt entstehen zu lassen. Den Verantwortlichen klarzumachen, dass es so nicht geht, ist demokratischer Brauch. Wut aber macht blind. Und hässlich./yyzz/DP/mis