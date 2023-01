Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Zukunft/Lambrecht/Faeser

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu Zukunft/Lambrecht/Faeser

Lambrecht macht eine so schlechte Figur, dass die Übertragung eines anderen Spitzenministeriums nicht mehr infrage kommt. Olaf Scholz (SPD) hatte zwar noch vor wenigen Tagen ausrichten lassen, dass er die Kollegin weiterhin für eine "erstklassige Verteidigungsministerin" halte, Silvester-Video hin oder her. Selbst wenn er nicht übermäßig glücklich über die Performance der Parteifreundin sein sollte - ein An-ihr-Festhalten im Wehrressort dürfte angesichts seiner bekannten Sturheit leichter zu vertreten sein als die öffentlichkeitswirksame Beförderung in ein anderes Amt. Die Frage, ob sie Verteidigungsministerin bleiben kann, ist für Lambrecht jedenfalls relevanter als die Frage: Kann sie Innenministerin werden?