Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Ukraine/Streumunition

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zu Ukraine/Streumunition:

"Dennoch gibt es bei aller Unterstützung, die das Land von westlicher Seite erfährt, in manchen Regierungen der Partner durchaus Misstrauen, was die ukrainische Regierung im menschlich nachvollziehbaren Vergeltungsdrang mit diesen Waffen Schlimmes anrichten könnte. Mit ihrer neuesten Forderung nach Streumunition und Phosphorbomben hat sich die ukrainische Regierung deshalb keinen Gefallen getan. Streubomben richten fürchterliche Verletzungen an und sind aus gutem Grund international geächtet - auch von vielen EU-Staaten -, Phosphorbomben zumindest umstritten. Beim nächsten Bekenntnis zu westlichen Werten werden die Partner wohl genauer hinhören."/yyzz/DP/men