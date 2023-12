Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Trump

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Trump:

"Donald Trump hat immer wieder bewiesen, dass er sich über dem Gesetz wähnt. So unwiderlegbar seine Rechtsverstöße auch sind, er hat nie Verantwortung für seine Taten übernommen. Immer sind die anderen schuld. Die Selbstsucht ist bei Trump so weit aus dem Ruder gelaufen, dass er den Wählern weismachen will, der gesamte demokratische Staatsapparat habe das einzige Ziel, ihn zu Fall zu bringen. So argumentiert er auch beim aktuellen Urteil des Verfassungsgerichts von Colorado, das ihn von der Präsidentschaftswahl ausschließen will. Trumps Anhänger jedoch erkennen keineswegs, dass sie es mit einem Hochstapler zu tun haben. Vielmehr steigt mit jedem Schuldspruch Trumps Popularität, und parallel wächst die Gefahr, dass ein Narzisst mit diktatorischen Anwandlungen ein zweites Mal Präsident wird."/yyzz/DP/he