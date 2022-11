Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Spitzensteuersatz

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Spitzensteuersatz:

"Zwar berappen diejenigen, die gutes oder sogar sehr gutes Geld verdienen, schon jetzt eine ordentliche Summe an den Fiskus, aber es liegt auf der Hand, dass diese Spitzenverdiener unter Preiserhöhungen deutlich weniger leiden als jene, die sich mit Mindestlöhnen oder Einkommen knapp darüber begnügen müssen. Die Idee, den Spitzensteuersatz anzuheben, ist nicht revolutionär, sondern logisch. Die von den Wirtschaftsweisen vorgeschlagene Alternative des Energie-Soli deutet auf die Befristung dieser Maßnahme hin. Es geht um einen halbwegs angemessenen Anteil, den man von den gut Betuchten in einer konkreten Krisensituation will. Die Befristung sollte es der FDP erleichtern, über ihren Schatten zu springen. Der Sprung sollte allerdings unverzüglich erfolgen."