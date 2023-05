Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Klimaklebern

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Klimaklebern:

"Es stimmt: Die FDP blockiert viele sinnvolle Klimaschutz-Maßnahmen. Dazu gehören das Tempolimit, die Abschaffung des Dieselprivilegs, die Reform der Dienstwagenbesteuerung, eine ökologischere Ausrichtung der Pendlerpauschale. Was aber auch stimmt: Wissing packt schwierige Veränderungen an. Allen voran bei der Bahn, in die zweistellige Milliardenbeträge gesteckt werden, um die Infrastruktur zu verbessern. (...) Das Problem ist nur, dass diese Maßnahmen erst in ein paar Jahren ihre Wirkung zeigen und dass er die Botschaften nicht gut kommuniziert. Anders ist es nicht zu erklären, dass die Klimakleber ausgerechnet das von Wissing erfundene 9-Euro-Ticket als Super-Maßnahme fordern. Absurder geht es wohl kaum."/yyzz/DP/he