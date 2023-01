Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Fehlinvestitionen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Fehlinvestitionen:

"Überteuerte PCR-Tests, überteuerte Masken, überhöhte Pauschalen für nicht genutzte Klinikbetten, unnütze Impfdosen - der Staat hat in der Pandemie die Milliarden mit vollen Händen aus dem Fenster geworfen. Immer zur Freude von Glücksrittern, Betrügern und all jenen, die einfach ein gutes Näschen für lukrative Geschäfte haben. Wobei da das richtige Parteibuch hilfreich sein kann. Allerdings hatte das Ganze ja Gründe. Corona hat Deutschland unvorbereitet getroffen. Es wurde improvisiert ohne Ende... Die verballerten Milliarden waren Kollateralschäden erratischen Regierungshandelns... Deutschland hat viel Lehrgeld bezahlt, sehr viel. Nun hat die Bundesregierung die Aufgabe, alles zu tun, so etwas für die Zukunft zu verhindern. Entscheidungsträger aller Ebenen müssen wissen, wie man auf ein unvorhergesehenes Ereignis professionell reagiert - ohne den Staatshaushalt zu ruinieren."/ra/DP/he