Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Corona-Zahlen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Corona-Zahlen:

"Corona meldet sich zurück - ein klein wenig. Denn eine neue Variante macht die Runde, mal als EG.5, mal als "Eris" bezeichnet. Anderswo, etwa in Großbritannien, aber auch auf Mallorca, werden Anstiege bei der Zahl der Infizierten mit EG.5 in Verbindung gebracht. Klar scheint, dass von EG.5 keine größere Gefahr als von den letzten Vorgängern ausgeht. Herbst und Winter machen Viren Freude. Es sieht so aus, dass uns eine schwerere Grippewelle bevorstehen könnte. Grippe und Corona könnten die Zahl die Atemwegserkrankungen nach oben treiben. Sicher ist das nicht. Was dagegen sicher ist: Corona, in welcher Variante auch immer, ist bei uns längst heimisch geworden. Mit allen Risiken und Nebenwirkungen, die eine Virusinfektion nun einmal hat. Aber ein Grund zur Aufregung ist das nicht."/yyzz/DP/he