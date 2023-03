Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu China

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu China:

"Hat also China die Fäden für einen Frieden in Europa in der Hand? Die Antwort lautet: Vielleicht nicht alle, aber einige. Denn auch die Ukraine ist brennend an guten Beziehungen mit China interessiert, wartet nur auf einen Kontakt auf allerhöchster Ebene und könnte diesen Vermittler akzeptieren. Dessen Friedensplan basiert zwar im Wesentlichen darauf, dass die Ukraine einem Waffenstillstand und Verhandlungen zustimmen müsste, während russische Truppen weiter Teile des Landes besetzt halten, aber ein erster, viele Leben bewahrender Schritt wäre möglich ... Der Westen sollte die chinesische Offerte ernst nehmen. Klar ist auch: Der Plan ist bislang allenfalls ein Appell. Wenn China wirklich dauerhaft Frieden schaffen will, muss es seine Wirtschaftsmacht gegen Russland ausspielen."/zz/DP/jha