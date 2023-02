Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Berlin-Wahl

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Berlin-Wahl:

"Wenn die Regierende Bürgermeisterin, Franziska Giffey, wiederholt, die Wähler wünschten sich nicht, dass es so weitergeht, dann ist ihre Schlussfolgerung, sie könne an der Landesregierungsspitze bleiben, falsch. Dass einer ihrer Getreuen meint, doch sie könne, aber alle anderen Posten müssten unter den bisher regierenden Parteien getauscht werden, ist unfreiwillig komisch. In der gegenwärtigen Berliner Situation bedarf es seitens der Parteien, die der CDU das höchste Amt verweigern, einer glasklaren inhaltlichen Begründung, warum man nicht mit den Christdemokraten regieren könne. So wie es einer ebenso verständlichen Erklärung bedarf, wenn SPD oder Grüne ihre dem Wähler kund getanen Präferenzen für eine Fortsetzung von Rot-Grün-Rot über Bord werfen."/yyzz/DP/he