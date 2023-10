Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Arbeitserlaubnis/Flüchtlinge

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Arbeitserlaubnis/Flüchtlinge:

"War früher die Sorge groß - und unberechtigt -, Ausländer würden den Deutschen die Arbeitsplätze wegnehmen, konnte schon 2019 die sogenannte Vorrangprüfung gestrichen werden. Die sollte sicherstellen, dass erst einmal Biodeutsche einen Job bekommen. Wer nicht glauben will, dass die Zeiten sich geändert haben, hat sicher auch noch nie davon gehört, dass Buslinien wegen Fahrermangels eingestellt wurden, Restaurants ihren Service einschränken mussten und Krankenhäuser das Personal ohne Ende Überstunden machen lassen. Warum um Himmels Willen lassen wir es dann zu, dass in Asylbewerberunterkünften Menschen an die Decke starren, statt ihnen Arbeit zu erlauben. Wer hat sich nur ausgedacht, dass das Gebot, in einer Massenunterkunft zu wohnen an das Verbot von Beschäftigung gekoppelt wird."/zz/DP/he