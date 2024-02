Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Antisemitismus

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Antisemitismus:

"Ein jüdischer Student wird auf der Straße attackiert und zusammengeschlagen. Und die Berlinale wird von Filmschaffenden bestreikt, die Deutschland seine Israel-Unterstützung vorwerfen. Was verbindet sie? Hass. Aggression. Die Unmöglichkeit des Gesprächs. Und die Unfähigkeit von Institutionen, solchen Störfällen entschieden und wirksam entgegenzutreten. Was wäre die Alternative? Veranstaltungen nur noch unter Polizeischutz und mit Datenerfassung, konsequenter Gebrauch des Hausrechts und notfalls handgreifliche Entfernung von Störern? So unschön ist es: Ja. Wer nicht bereit ist, einen Diskurs gewaltlos zu führen, hat in diesem nichts verloren. Lippenbekenntnisse von Politikern und Veranstaltern reichen da nicht."