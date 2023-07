Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu AfD

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu AfD:

"Wenn der Höhenflug bei den Umfragen so weitergeht, kann das düsterste Szenario eintreten, das sich die anderen Parteien des Bundestags gegenwärtig ausmalen: dass die AfD bei der Europawahl 2024 die stärkste Partei in Deutschland wird - weil dabei die Ergebnisse der Union getrennt nach CDU und CSU ausgewiesen werden. Und was dann? Den Schub für die Landtagswahlen im nächsten Jahr in Ostdeutschland könnte man sich ausmalen. Kein Wunder, dass der Ruf nach einem Parteienverbot herumgeistert, kürzlich vorgetragen vom ehemaligen Ostbeauftragen Marco Wanderwitz (CDU). Mit einem Verbotsverfahren könnten die Befürworter allerdings das Gegenteil dessen erreichen, was sie bezwecken. Ein Fehlschlag käme einem Persilschein für die Partei gleich. Ganz abgesehen davon, dass der fatale Eindruck entstünde, man wolle nur eine lästige politische Konkurrenz ausschalten."/al/DP/he