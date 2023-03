Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zum Bildungsgipfel

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zum Bildungsgipfel:

"Nötig ist ein nationaler Kraftakt, wie er für die Bundeswehr oder die Energieversorgung möglich war und ist. Dazu müssen alle maßgeblichen Akteure, nicht zuletzt die Eltern, mit ins Boot geholt und in die Pflicht genommen werden. Bund und Länder müssen an einem Strang ziehen. Nicht nur, weil junge Menschen mehr verdient haben, sondern weil Deutschland für ein weiteres Versagen in der Bildungspolitik einen astronomischen Preis bezahlen würde."